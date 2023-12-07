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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre, 7 Ekim'den bu yana 370 bin İsrailli ülkesini terk etti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 370 bin İsraillinin ülkesini terk ettiği belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu, Halime Afra Aksoy  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
İsrail basınına göre, 7 Ekim'den bu yana 370 bin İsrailli ülkesini terk etti Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs

İsrail'de yayın yapan "The Times of Israel" gazetesi, 7 Ekim'den bu yana ülkeden ayrılan İsraillilere ilişkin bir haber yayımladı.

İsrail Nüfus ve Göç İdaresi verilerine dayandırılan habere göre, ekimin son üç haftasında 230 bin 309, kasım ayında da 139 bin 839 kişi olmak üzere toplamda 370 bin 148 İsrail vatandaşı ülkeyi terk etti.

Bu rakamlara işçi, göçmen ve diplomatların dahil edilmediğine dikkat çekilen haberde, 7 Ekim'den 29 Kasım'a kadar yaklaşık 2 bin kişinin de İsrail'e göç ettiği vurgulandı.

Savaşın patlak verdiği döneme kadar bu yıl aylık ortalama 4 bin 500 kişinin İsrail'e göç ettiğine işaret edilen haberde, 7 Ekim sonrasında bu rakamlarda yüzde 70 oranında azalma görüldüğü belirtildi.

Haberde bu veriler ışığında, "savaşın İsrail'e göçü durdurmadığı ancak önemli ölçüde azalttığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

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