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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimine gitti

Gazze Şeridi'nde yeni bir ateşkes ve esir takası anlaşması gündemdeyken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten beri ilk kez Gazze sınırındaki yerleşim birimi Nir Oz'u ziyaret etti.

Faruk Hanedar  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimine gitti

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirler ve esir yakınlarıyla Nir Oz yerleşiminde bir araya geldiği belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana geçen sürede Gazze Şeridi sınırındaki yerleşimleri ziyaret etmediği için eleştirilen Netanyahu, yeni bir ateşkes ve esir takası anlaşması gündemdeyken, ABD ziyareti öncesi Nir Oz'u ziyaret ederek eski esirler ve esir yakınlarıyla bir araya geldi.

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Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki 20 İsrailli esirin hayatta olduğunu belirterek sağ ve ölü tüm esirleri getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Bazı İsrailli esir yakınlarının 7 Ekim 2023'ten beri bölgeyi ziyaret etmeyen Netanyahu'yu protesto ettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'nun esir yakınlarına Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmayı kabul ettiklerini ve bunu yakında duyuracaklarına inandığını söyledi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bugün Hamas'ın cevabını vermesini ve olumlu olmasını beklediği, Hamas'ın yanıtının ardından Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşecek müzakerelerin koordine edileceği aktarıldı.

Müzakerelerde İsrail ordusunun Gazze'den çekilme şekli ve nerelerden çekileceği, İsrailli esirlere karşılık kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağı ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi gibi konuların tartışılacağı belirtildi.

Trump, İsrail'in Gazze’de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuş, Filistinli kaynaklar Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etme eğiliminde olduğunu belirtmişti.

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