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Dünya

İsrail askerleri Filistin üniversitesine baskın düzenledi

Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerleri, kampüsten 3 öğrenciyi gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 26.03.2019
İsrail askerleri Filistin üniversitesine baskın düzenledi

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi’ne baskın düzenleyen İsrail askerleri, 3 Filistinli öğrenciyi gözaltına aldı.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın öğrenci yapılanması olan Birzeit Üniversitesi İslami Bloğu’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde üniversiteye baskın düzenlediği ve blok üyesi 3 öğrenciyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli öğrencilerin Filistin Yönetimi güvenlik güçlerince gözaltına alınmalarını engellemek için kampüsten dışarı çıkmadıkları, ancak İsrail askerlerinin düzenlediği baskınla gözaltına alındıklarına dikkat çekildi.

Filistin güvenlik güçlerinden olayla ilgili bir açıklama yapılmazken, öğrenciler duruma tepki gösterdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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