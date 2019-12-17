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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir genci yaraladı.

Safiye Karabacak   | 17.12.2019
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

Ramallah

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim kentine bağlı Beyt Cala beldesinde, İsrail askerlerinin kurşunuyla bir Filistinli yaralandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin yaralı genci gözaltına aldığı ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesine izin vermediği aktarıldı.

Yaralı gencin sağlık durumuna ilişkin ise detay verilmedi.

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