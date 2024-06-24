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Dünya

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda, 1 Filistinliyi yaraladı, 60 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hacer Çakır  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus, Ramallah, Tubas, El-Halil ve Tulkerim'e baskınlar düzenledi.

Tubas yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlenen baskın sırasında askerler ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında çatışma çıktı. Kampın alt yapısını tahrip eden askerler, bölgeden çekilmeden önce özel mülkiyetlere ve araçlara da zarar verdi.

Nablus kentindeki baskın sırasında da İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanması sonucu bir Filistinli yaralandı, bir diğer Filistinli gözaltına alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail askerlerinin Ramallah'ın doğusundaki Silvad'da 29, batısındaki Kefr Nime'de 30 Filistinliyi gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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