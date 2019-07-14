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Dünya

İsrailli Bakan Batı Şeria'nın tamamının 'ilhakını' istedi

İsrail Eğitim Bakanı Peretz, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu iddia ederek, "bu bölgenin tamamının ilhak edilmesini istediğini ve buradaki Filistinlilere oy kullanma hakkının tanınmaması gerektiğini" söyledi.

Mustafa Deveci   | 14.07.2019
İsrailli Bakan Batı Şeria'nın tamamının 'ilhakını' istedi

Kudüs

Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından geçen ay Eğitim Bakanlığı görevine getirilen ve aynı zamanda haham olan Eğitim Bakanı Rafi Peretz, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e "ilhak" edilmesi isteğini dillendirdi.

Aşırı sağcı görüşleriyle ve son günlerde tartışmalara neden olan açıklamalarıyla gündeme gelen Peretz, Batı Şeria'nın "İsrail toprağı" olduğunu ileri sürerek, bu bölgenin tamamının İsrail'e "ilhak edilmesini" istedi.

Kanal 12 muhabirin "Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri ne yapacaksınız? Onlara İsrail vatandaşlığı verecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Peretz, "Onların haklarını ve hayatlarını garanti altına alacağız ancak oy kullanma hakkı gibi siyasi hakları olmayacak." dedi.

Muhabirin "Bu apartheid değil mi?" şeklindeki sorusuna Peretz, "Çözümler bulmak zorundayız." yanıtıyla yetindi.

Eğitim Bakanın Filistin toprağı Batı Şeria'nın tamamın İsrail'e ilhakı açıklamasına Netanyahu hükümetinden ve muhalefet partilerinden herhangi bir tepki gelmemesi dikkati çekti.

Batı Şeria'nın "ilhakı" uzun zamandır gündemde

Batı Şeria'nın ilhakı uzun zamandır İsrail'in en önemli gündemlerinden birisi haline geldi.

Başbakan Netanyahu, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını ifade etmişti.

Netanyahu ayrıca, 9 Nisan'da yapılan erken seçimler öncesinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak edileceği" sözünü vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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