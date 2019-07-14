Euro
6.44
Dolar
5.72
BIST 100
97,098.34
Altın
1,414.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini görüşmek üzere 17 Temmuz Çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar,Hussein Mahmoud Ragab Elkabany   | 14.07.2019
İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

Cidde

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yayımlanan yazılı açıklamada, İİT'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezinde çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'ndeki Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı başta olmak üzere İsrail'in Kudüs'teki ihlallerinin ele alınacağı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere ait mülklere el koyması, kenti Yahudileştirme politikası kapsamında onlarca evin yıkılması, bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesi ve Arap kimliğinin değiştirilmesi tehditleri gibi meselelerin tartışılacağı aktarıldı.

Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışı

İsrail makamları, bu ayın başında Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan tünelin açılışını yapmıştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

Tünel, "Shalem" projesinin bir parçası

Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud'un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler, "Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu" yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürürken İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

İİT'den İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri için olağanüstü toplantı

Netanyahu’dan Nasrallah’a 'Lübnan’ı vururuz' tehdidi

Restore edilen Doğuş Kilisesi ziyaretçilerini ağırlıyor

İslami Cihad'dan 'İsrail saldırılarına cevap vermeye hazırız' mesajı

İslami Cihad'dan 'İsrail saldırılarına cevap vermeye hazırız' mesajı
İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 55 Filistinliyi yaraladı
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri

Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri