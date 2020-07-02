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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir kontrol noktası yakınlarında 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Çağrı Koşak   | 02.07.2020
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Ramallah

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına karşı çıkan bir grup Filistinli Ramallah sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından Beit El kontrol noktasına gelen Filistinlilere buradaki İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Olayda 3 Filistinli yaralanırken, onlarcası da gazdan etkilendi.

Batı Şeria, İsrail'in ilhak planı nedeniyle sıklıkla Filistinlilerin gösterilerine sahne oluyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da dün yaptığı açıklamada, ilhak planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

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