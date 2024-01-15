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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürdüğü gazeteci sayısı 118'e yükseldi.

Gülşen Topçu  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

İstanbul

İsrail ordusunun, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 118'e yükseldi bildirildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, El-Gad Televizyonu foto muhabiri Yezen ez-Zuveydi'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 118'e yükseldiği kaydedildi.

Zuveydi'nin nerede ve ne şekilde öldürüldüğüne ilişkin bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

Gazze'de gazeteciler, meslektaşlarının İsrail tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde onlarca Filistinli gazeteci, meslektaşlarının İsrail tarafından hedef alınmasını protesto etti.

El-Gad Televizyonu foto muhabiri Yezen ez-Zuveydi'nin İsrail'in saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından onlarca gazeteci Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi önünde toplandı.

Gazeteciler, "Yayın devam ediyor ve durmayacak" ve "Gerçeklerin sesinin susturulmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

El-Gad Televizyon kanalı muhabiri Muhammed Ebu Namus, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in gerçeği gizleme girişimlerini ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almasını kınadıklarını belirtti.

İsrail'in, basın mensuplarının, Filistin halkına karşı işlenen ihlalleri ortaya çıkarmasına engel olduğunu kaydeden Ebu Namus, "Biz hala sahadayız, buradan ayrılmayacağız ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği ihlal ve suçları aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

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