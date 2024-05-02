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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ediyor

İsrail'in, 58'i yılbaşından bu yana olmak üzere 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ettiği belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Hacer Çakır  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
İsrail, 500 Filistinlinin naaşını alıkoymaya devam ediyor Fotoğraf: Jehad Alshrafi/AA

Ramallah

Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in 58'i yılbaşından bu yana olmak üzere 500 Filistinlinin naaşını Rakamlar Mezarlığı'nda tutmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, nisan ayında ise 4 Filistinlinin cenazesini teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in naaşları Rakamlar Mezarlığı'nda ve morglarda tutmasının uluslararası ilkelere ve insanlık onuruna aykırı olduğu vurgulanarak paylaşılan verilerin, 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'den alıkonulan cenazeleri kapsamadığı ifade edildi.

İsrail, öldürüldükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

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