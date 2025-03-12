Dolar
36.60
Euro
39.93
Altın
2,919.98
ETH/USDT
1,858.60
BTC/USDT
81,618.00
BIST 100
10,595.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor

İsrail ordusu 5 bin kamikaze insansız hava aracı (İHA) satın almak için hazırlanırken, Gazze Şeridi'ne saldırılar nedeniyle uluslararası alanda getirilen silah ambargoları karşısında ihalede yerel üretim şart koşuldu.

Burak Dağ  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığı, ordunun savaş kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla 5 bin adet FPV kamikaze İHA alımı için ihale açtı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıları nedeniyle uluslararası alanda getirilen silah ambargoları karşısında ihaleyi kazanan şirketin yerel üretim hattı kurması şartını koştu.

Bakanlığı'nın 5 bin kamikaze İHA alımı için yapılacak ihaleyi geçen ay açtığı belirtilirken, şu ana kadar aralarında Xtend, Dronix ve Tehiru'nun da olduğu 25 İsrail şirketinin teklif verdiği kaydedildi.

Kamikaze İHA'lar, 10 kilometre uçuş menziline, sekiz dakika uçuş süresine ve 2,5 kilogram patlayıcı yük taşıma kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun daha önce söz konusu FVP kamikaze İHA'larını Gazze Şeridi, Lübnan ve Batı Şeria’ya düzenlediği saldırılarda kullandığına işaret edildi.

Maliyetleri birkaç yüz ila birkaç bin dolar arasında değişen görece küçük kamikaze İHA'lar el yapımı patlayıcılar taşıyabiliyor ve milyonlarca dolar değerindeki tanklara ve silah sistemlerine zarar verebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da bir yolcu trenine yapılan terör saldırısını kınadı
İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
Geyikli-Bozcaada hattında yarınki feribot seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la bir araya geldi
Başsavcılıktan İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteye ikinci yazı

Benzer haberler

İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor

İsrail, 5 bin kamikaze İHA satın almaya hazırlanıyor

İsrail ordusunun Gazze kentine saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrailli bakan, Gazze Şeridi’ni "Filistinlilerden temizleme" çağrısı yaptı

UNICEF: Gazze'de her 10 kişiden sadece 1'i temiz suya erişebiliyor

UNICEF: Gazze'de her 10 kişiden sadece 1'i temiz suya erişebiliyor
İsrail ordusunun Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti
İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze'ye yeniden saldırı hazırlıkları yapması talimatı verdiği bildirildi

İsrail hükümetinin güvenlik kademesine Gazze'ye yeniden saldırı hazırlıkları yapması talimatı verdiği bildirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet