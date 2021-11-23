Dolar
12.73
Euro
14.32
Altın
1,785.31
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,784.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasına başlandı.

Enes Canlı   | 23.11.2021
İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

Kudüs

Bu yaş aralığındaki çocuklar için BioNTech-Pfizer aşısının normal dozunun üçte birinin kullanılacağı bildirildi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett da 9 yaşındaki en küçük oğlu David'i ilk doz aşısını yaptırmak üzere Herzliya şehrinde bulunan bir kliniğe götürdü.

Bennett, ailelere çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaparak, aşının güvenli olduğunu ve çocukları koruduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 772 bin 440'a ulaştı
Almanya'da aşı zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor
DSÖ ilk kez bir Kovid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Kovid-19 vakaları son bir ayda dünya genelinde 244 milyondan 258 milyona çıktı

Benzer haberler

İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

İsrail Kudüs'te Filistinlilere ait iki binayı 'ruhsatı' olmadığı gerekçesiyle yıktı

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın kendilerini bağlamayacağını söyledi

İsrailli analistler: Savunma Bakanı'nın evinde casus çıkması iç istihbarat servisinin başarısızlığıdır

İsrailli analistler: Savunma Bakanı'nın evinde casus çıkması iç istihbarat servisinin başarısızlığıdır
Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan Kovid-19'a karşı aşı çağrısı

Oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan Kovid-19'a karşı aşı çağrısı
'Yoğun bakıma girmemek için aşılanın' uyarısı

'Yoğun bakıma girmemek için aşılanın' uyarısı