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Dünya, Koronavirüs

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde son bir haftadır Kovid-19 vaka sayısı dikkat çekici şekilde artmaya devam ediyor.

Şenhan Bolelli   | 18.07.2020
İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde Kovid-19 vaka sayısı artmaya devam ediyor

Madrid

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde son bir haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dikkat çekici şekilde artmaya devam ediyor.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Katalonya özerk hükümeti sağlık departmanı, son 24 saatte 1226 Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve bunların 896'sının Barselona kentinde olduğunu açıkladı.

Katalonya'da dün yeni vaka sayısı 1100 olarak açıklanmıştı.

Salgının başlamasından bu yana Katalonya genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının 81 bin 932'ye ulaştığı bildirildi.

Katalan hükümeti, Lleida kentinde yaklaşık bir haftadır karantina uygularken, salgının yoğunlaştığı Barselona'da da halka "mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın" çağrısı yapılıyor.

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu bölgede, iş, alışveriş veya tedavi ihtiyacı dışında 15 gün boyunca sokağa çıkılmamasını isteyen Katalan hükümeti, yazlık evleri olanların bile seyahat etmelerine kısıtlama getirdi.

Yeni vaka sayısındaki artış ayrıca spor salonlarının ve eğlence merkezlerinin yeniden kapatılmasına, bar ve restoranların müşteri kapasitelerini düşürmelerine neden oldu.

İspanyol basını özellikle Barselona'da çok sayıda kişinin olası bir karantina kararı endişesiyle kenti terk etmeye başladığını yazdı.

Yollarda denetim yapan polisin, izin kağıdı olmayanları geri gönderdiği veya ceza kestiği kaydedildi.

Barselona Belediyesi de sosyal mesafe aranmaksızın maske takma zorunluluğuna uymayanlara para cezası kesilmeye başlanacağını duyurdu.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının cuma günü açıkladığı son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 28 bin 420 kişi öldü, toplam vaka sayısı 260 bin 255 oldu.

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