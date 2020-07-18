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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırılarında son bir ayda 129 sivil öldürüldü

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Faisal yaptığı açıklamada, son bir aydaki Taliban saldırılarında 129 sivilin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 18.07.2020
Afganistan'da Taliban saldırılarında son bir ayda 129 sivil öldürüldü

Kabil

Afganistan'da son bir aydaki Taliban saldırılarında 129 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal yaptığı açıklamada, Taliban'ın saldırılarının devam ettiğini ve sivillerin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Taliban'ın son bir ay içinde 1456 saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Faisal, bu saldırılarda 129 sivilin yaşamını yitirdiğini, 291 sivilin de yaralandığını belirtti.

Faisal, Taliban'ın barış için güçlü bir iradesinin bulunmadığını kaydetti.

En çok sivil kayıplarının yaşandığı vilayetlerin başında Samangan, Kandahar ve Nangarhar'ın geldiğini söyleyen Faisal, militanların sivilleri öldürmesinin savaş suçu olduğunu dile getirdi.

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