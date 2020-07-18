Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın Muhammed Aga ilçesinde, Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Kabil
Afganistan'ın Logar vilayetinin Muhammed Aga ilçesinde, Taliban militanlarıyla çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şapur Ahmadzey, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Kale-i Ahmedzey bölgesinde militanlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada güvenlik görevlilerinden 6'sının yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını ifade eden Ahmadzey, çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.