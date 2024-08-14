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Dünya

İspanya'dan, koruma altındaki kumulda "izinsiz" klip çeken Katy Perry'ye soruşturma

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry hakkında, klibini İspanya'daki "koruma altındaki kumulda izinsiz çektiği" gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldı.

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
İspanya'dan, koruma altındaki kumulda "izinsiz" klip çeken Katy Perry'ye soruşturma

Ankara

BBC'nin haberine göre, Katy Perry'nin "Lifetimes" adlı şarkısının klibi, İspanya'daki İbiza ve Formentera adalarında çekildi.

Klibin, S'Espalmador adacığındaki koruma altındaki kumulda çekilmesi endişelere yol açtı.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, Perry'nin yapım şirketinin klibin bu kumulda çekilmesi için izin almadığı ifade edildi.

Açıklamada, Perry'nin çekim yaptığı için değil, çekim için izin almaması sebebiyle konuya ilişkin ön soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Katy Perry tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Formentera'daki S'Espalmador adacığında ikamet eden kimse bulunmuyor. Adacıktaki koruma altındaki kumulda, izin alındığı takdirde çekimlere izin veriliyor.

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