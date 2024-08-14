TİKA'nın finanse ettiği Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi'nin açılışı yapıldı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen Bosna Hersek Federasyonu Dijital Arşivleme Sistemi Kurulumu Projesi hayata geçirildi.
Saraybosna
Bosna Hersek Federasyonu Hükümet binasında açılışı yapılan arşiv sistemi için düzenlenen törene Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija ile yetkililer katıldı.
Başbakan Nermin Niksic, burada yaptığı konuşmada, arşivlerin devletler ve vatandaşlar için önemli olduğunu vurguladı.
Bilgilerin güvenli yerlerde saklanmasının önemli olduğunu belirten Niksic, "TİKA'nın sağladığı bu önemli destekle burada gelecekteki araştırmacılar, bilim insanları, öğrenciler ve vatandaşlar için açık kaynak olacak tarihi materyaller depolanacak." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Konakovic ise Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinde, dijitalleşmenin önemli olduğunu ve dijital dönüşüme önem verdiklerini aktardı.
Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduklarını ve daha fazla proje geliştirmek istediklerini dile getiren Konakovic, "Ekonomik işbirliğimizin düzeyi, geçen yıl önceki yıllara göre önemli ölçüde yükseldi. İlişkilerimizde özel bir yeri olan TİKA, 1000'den fazla proje gerçekleştirdi ve bu, kültürel ve tarihi mirasımızın yanı sıra diğer süreçlerin yenilenmesinde bize ne kadar yardımcı olduklarını gösteriyor." diye konuştu.
TİKA Başkanı Serkan Kayalar ise Türkiye ile Bosna Hersek arasında arşiv yönetimleri konusunda uzun yıllardır işbirliği olduğunu kaydetti.
Osmanlı arşivlerinde de Bosna Hersek ile ilgili çok sayıda resmi belge, yazışma ve fotoğraf gibi değerli materyallerin bulunduğunu aktaran Kayalar, şöyle konuştu:
"Bosna Hersek arşivlerinde de Osmanlı Dönemine ait birçok belge bulunmakta. TİKA olarak bu materyallerin dijital ortama aktarılıp korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması adına çeşitli projeler gerçekleştirdik. Bu çerçevede bugün açılışını yaptığımız proje ile hem Bosna Hersek için önem düzeyi yüksek arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılıp muhafaza edilmesine hem de Federasyon Entitesi bünyesindeki kurumların dijital arşive erişebilmelerine olanak sağladık."
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Direktörü Hajrudin Cuprija da konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından arşiv sisteminin açılışı yapıldı.
IUS'a Sürekli Eğitim Merkezi CNC Laboratuvarı Teknik Ekipman Desteği Projesi
TİKA tarafından finanse edilen Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Sürekli Eğitim Merkezi CNC Laboratuvarı Teknik Ekipman Desteği Projesi kapsamında laboratuvarın açılışı da yapıldı.
Açılışa TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Laboratuvarı gezen Kayalar, burada yapılan çalışmalar hakkında Rektör Yıldırım'dan bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.