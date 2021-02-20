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Dünya

İspanya'daki gösteriler dördüncü gününde de olaylı geçti

İspanya'da terörizmi yüceltme suçundan hüküm giyen ve 16 Şubat'ta polis zoruyla cezaevine götürülen rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve Vandalizm'e dönüşen gösteriler, dördüncü gününü geride bıraktı.

Şenhan Bolelli   | 20.02.2021
İspanya'daki gösteriler dördüncü gününde de olaylı geçti

Madrid

İspanya'daki gösteriler dördüncü gününde de olaylı geçti

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösteriler dördüncü gününde de olaylara sahne oldu. Barselona'da bir araya gelen, çöp bidonlarını ateşe veren, dükkanlara, bankalara ve araçlara zarar veren göstericilere polis zaman zaman müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. ( Adria Puig - Anadolu Ajansı )

Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona ve Valensiya kentlerinde yoğunlaşan izinsiz gösterilere, aşırı sol gruplara bağlı gençler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Çöp bidonlarını ateşe verip yolları kesen, yürüyüş güzergahlarındaki dükkan, banka ve araçlara zarar veren şiddet yanlısı bazı gruplar, polise taş ve şişe atarak saldırdı.

Barselona'da bazı mağazaları yağmalayan, bir polis karakoluna saldıran göstericiler, kendilerini evlerinden protesto eden vatandaşlara da taş atarak karşılık verdi.

Polis kaynaklarından basına verilen ilk bilgilerde, Barselona'da 3, Girona'da 2 kişinin gözaltına alındığı, olaylarda yaralananların da olduğu belirtildi.

Son 4 günde yaklaşık 95 kişinin gözaltına alınmasına ve 100'e yakın kişinin yaralanmasına neden olan, aşırı sol örgütler tarafından organize edilen gösterilerin, hafta sonunda daha yüksek katılımlı devam edeceği öngörülüyor.

Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle terörü övmek ve Kral ile devlet kurumlarına hakaret etmekten 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla cezaevine konulmuştu.

Hasel hakkında, dün başka bir suçlamadan 2,5 yıl hapis cezası içeren yeni bir mahkeme kararı çıkmıştı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdi.

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere, ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilip serbest bırakılmasını istiyor.

Olaylarla ilgili ilk yorumunu bugün yapan Başbakan Pedro Sanchez ise "İspanya, tam demokrasinin olduğu bir ülkedir. Ve demokratik ülkelerde ne şekilde olursa olsun şiddet kullanımı kabul edilemez." diyerek, polisin müdahalelerine destek vermişti.

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