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Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Meksika'ya doğal gaz tedariği teklifi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Teksas eyaletini vuran dondurucu soğuklar nedeniyle elektrik sıkıntısı çeken Meksika'ya doğal gaz tedariği sağlama teklifinde bulundu.

Sinan Doğan   | 20.02.2021
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Meksika'ya doğal gaz tedariği teklifi

Bolivar

Maduro, devlet petrol şirketi PDVSA'nın Meksika'da devlete ait petrol şirketi Pemex ile muhtemel bir "Stratejik İttifak" anlaşması yapabileceğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un bu sorunu çözmek büyük çaba harcadığına dikkati çeken Maduro, "Teksas'daki kar yağışı nedeniyle Meksika topraklarında yaşayanlar zor durumda kaldı. Meksika için güvenli bir doğal gaz tedarikçisi olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Teksas’ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti nedeniyle Meksika'nın 12 eyaletinde yaşayan milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

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