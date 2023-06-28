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Dünya

İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgası iki kişinin ölümüne neden oldu

İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgasından dolayı iki kişi hayatını kaybetti.

Şenhan Bolelli  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgası iki kişinin ölümüne neden oldu

Madrid

Sivil yardım kuruluşu ve yerel yönetimlerden verilen bilgilerde, 24 Haziran'da Sevilla'da 47 yaşındaki bir çiftçi ile 26 Haziran'da Ciudad Real'de 46 yaşındaki bir çiftçinin tarlada çalıştığı sırada aşırı sıcaklardan öldüğü bildirildi.

Sıcakların özellikle açık alanda çalışan çiftçileri ve inşaat işçilerini etkilediğini belirten yetkililer, bol su tüketimi, şapka kullanımı ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde açık alanda kalmama gibi önlemlere uyulmasını istedi.

Geçen hafta sonu başlayan ve yarından itibaren ülkeyi terk etmesi beklenen yazın ilk aşırı sıcak hava dalgasından dolayı İspanya'daki 17 özerk yönetimden 8'inde 1. ya da 2. dereceden alarm verilmişti.

Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde 44 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları, meteoroloji tahminlerine göre, yarından itibaren 30-38 dereceye kadar gerileyecek.

Öte yandan, İspanya'daki Kamu Sağlığı Kurumu, 2022 yazında toplam 10 aşırı sıcak hava dalgasının görüldüğünü ve son 30 yılın en sıcak yazının tespit edildiğini açıkladı.

Verilerde, 2022'de 10 kişinin aşırı sıcaklardan yaşamını yitirdiği ve 337 ölümde de sıcakların dolaylı olarak etkisinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

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