Dolar
17.96
Euro
18.32
Altın
1,782.29
ETH/USDT
1,769.20
BTC/USDT
24,028.00
BIST 100
2,790.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İspanya'da Ryanair hava yolu şirketi çalışanları greve başladı

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair'in İspanya'daki kabin personeli toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı.

Şenhan Bolelli   | 08.08.2022
İspanya'da Ryanair hava yolu şirketi çalışanları greve başladı

Madrid

Ryanair kabin personelinin bağlı olduğu İşçi Sendikası Birliği (USO) tarafından yapılan açıklamada, hafta içi boyunca sürecek grevin, taraflar arasında anlaşma olmaması halinde 7 Ocak 2023'e kadar devam edeceği bildirildi.

İspanya'ya en fazla yolcu taşıyan ucuz tarifeli havayolu şirketi olarak bilinen Ryanair'in 1576 personelini kapsayan grev dolayısıyla bu sabah saatlerinde 10 uçuşun iptal edildiği, 51 uçuşta da rötar olduğu belirtildi.

Madrid, Barselona, Malaga, Alicante, Sevilya, Palma de Mayorka, Valensiya, Girona, Santiago de Compostela ve İbiza kentlerinden uçuşları bulunan Ryanair'in gelecek iki hafta İspanya'da planlanmış 4 bin 998 uçuşu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazanılmış hakların geri verilmesi ve şirket tarafından planlanan işten çıkarma kararlarının geri alınması taleplerinde bulunan Ryanair çalışanlarının temmuzda yaptıkları 12 günlük grevde uçuşlardan 319'u iptal olmuş, 3 bin 700 kadarı da rötarlı gerçekleşmişti.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Viteste unuttuğu aracıyla ikinci kattan düşen sürücü ağır yaralandı
Gazeteci Latif Şimşek ve kendisini darbettiği iddia edilen şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
Hakkari'de yaban keçisi yavrularının körlük nedeni araştırılıyor
Salgında hizmet alınamayan spor salonuna ödenen ücret için mahkemeden iade kararı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kerbela, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin sembolüdür

Benzer haberler

İspanya bu yüzyılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya bu yüzyılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor

İspanya'da Ryanair hava yolu şirketi çalışanları greve başladı

İtalya ve İspanya, orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Meclis dünya anayasalarını araştırdı

Meclis dünya anayasalarını araştırdı
İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak

İspanya, Ukraynalı mültecilere aylık 410 dolar yardım sağlayacak
AB’den yeni Kovid-19 aşı alımı anlaşması

AB’den yeni Kovid-19 aşı alımı anlaşması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet