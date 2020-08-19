İspanya'da Kovid-19'da günlük yeni vaka sayısında büyük artış
İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka görüldüğünü ve 7 günde 131 kişinin öldüğünü açıkladı.
Madrid
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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka görüldüğünü ve 7 günde 131 kişinin öldüğünü duyurdu.
Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, yeni vaka ve ölü sayısındaki büyük artış dikkati çekti.
Verilere göre, yeni vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 715 artışla 370 bin 867'ye çıktı. PCR testlerine göre açıklanan verilerde, yeni vakaların yaklaşık yarısının Madrid'de (1535) olduğu gözlendi.
Kovid-19'dan son 7 günde 131 kişi hayatını kaybetti. Salgından hayatını kaybedenler en fazla Aragon (56) ve Madrid (35) özerk bölgelerinde tespit edildi.
İspanya'da Kovid-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 28 bin 797'ye ulaştı.
Son 7 günde Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 1336'sı hastaneye kaldırıldı, mevcut durumda 84 hastanın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Bu arada, Castilla La Mancha özerk yönetiminde 4 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin 99 kişide Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.
Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinden sonra Galisya da virüsün yaygın olduğu yerlerde toplu PCR testleri yapma kararı aldı.
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış eylül ayında başlaması öngörülen yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.
Madrid'deki dört büyük sendika, Kovid-19'a karşı okullarda yeterli önlemin alınmadığını savunarak, öğretmenlerin 10 Eylül'de tüm devlet okullarında ve her eğitim kademesinde greve gitmesi kararı aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.