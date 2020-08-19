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Dünya

Afrika Birliği Mali'nin üyeliğini askıya aldı

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, askeri darbenin ardından Mali'nin üyeliğini askıya aldı.

Tufan Aktaş   | 19.08.2020
Afrika Birliği Mali'nin üyeliğini askıya aldı

İstanbul

Konseyin Twitter hesabından yapılan açıklamada, anayasal düzen yeniden tesis edilene kadar Mali'nin üyeliğinin askıya alındığı belirtildi. 

Açıklamada, ordu tarafından zorla tutuklanan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, başbakan ve diğer hükümet üyelerinin de serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Batı Afrikalı liderler Mali'ye gidiyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), askeri darbenin yaşandığı Mali'ye bir heyet gönderecek. 

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın dün zorla istifa ettirildiği darbenin ardından Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'dan oluşan ECOWAS heyeti, başkent Bamako'da görüşmelerde bulunacak. 

ECOWAS, aynı heyetle daha önce de Keita ile istifasını isteyen muhalif M5 RFP platformu arasında ara buluculuk görevi üstlenmiş ancak bu girişim başarısız olmuştu. 

Başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, dün araçlarla başkente gelmişti. 

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak darbenin başladığı Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini açıklamıştı.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra da darbeciler televizyondan seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

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