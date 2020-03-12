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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 12.03.2020
İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi

Madrid

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı.

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