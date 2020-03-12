Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığından, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere "VİMER-189" ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdiğini bildirildi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin şikayetlerini "VİMER-189" ihbar hattına iletebilecekleri belirtildi.
Açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.