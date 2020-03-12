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Ekonomi, Koronavirüs

Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikayetleri almak üzere "VİMER-189" ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirdiğini bildirildi.

Enes Duran   | 12.03.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmayacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle haksız fiyat artışı ve stokçuluğa ilişkin şikayetlerini "VİMER-189" ihbar hattına iletebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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