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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni Kovid-19 vakası açıklandı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 9 bin 779 arttı.

Şenhan Bolelli   | 28.08.2020
İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni Kovid-19 vakası açıklandı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 429 bin 507 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 779 artışla 439 bin 286 olarak güncelledi.

Açıklamaya göre, lkede son bir haftada açıklanan yeni vaka sayıları toplamda 33 bin 850 olurken, 17 özerk yönetim arasında Madrid, Bask ve Endülüs bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

Kovid-19'dan son 7 günde, 129 kişi hayatını kaybetti ve salgından ölenlerin toplam sayısı 29 bin 11'e çıktı.

Ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı 1693 kişi hastanede tedavi gördü, bunlardan 129'u yoğun bakımda kaldı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanya'da Kovid-19 aşı adayı klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçilerek ilk kez insan üzerinde test edilmesine onay verildiğini açıkladı.

Almanya, Belçika ve İspanya'nın birlikte yürüttüğü klinik denemelerin İspanya'daki bölümünde Madrid'de iki ve Santander'de bir hastanenin kullanılacağını aktaran İlla, gönüllü 190 kişinin katılacağı testlerin sonuçlarının birkaç ay sonra gelmeye başlayacağını söyledi.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 401 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Ülkede yeni vaka sayılarında 10 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artışın görülmesi dikkati çekti.

Kovid-19'dan ölü sayısının 1815'e çıktığı Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana 57 bin 74 vaka ortaya çıktı.

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İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
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