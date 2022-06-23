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Dünya

İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyeye çıktı

İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ederek, ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Şenhan Bolelli   | 23.06.2022
İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyeye çıktı

Madrid

Avrupa Birliğinin (AB) akaryakıt bülteni verilerine göre, İspanya'da ortalama olarak benzinin litresi (kurşunsuz 95) 2,14 avro, mazotun litresi de 2,07 avrodan satılıyor.

İspanya'da ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan akaryakıt fiyatları, benzinde 2 avro 36 sent ve mazotta 2 avro 31 sent aralığında açıklanan AB ortalamasının da üstüne çıktı.

Ülkede sol koalisyon hükümeti, akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan dolayı mart ayı sonunda akaryakıtta litre başına 20 sentlik indirim uygulaması getirmişti.

Bu uygulamanın başladığı dönemde benzinin litre fiyatı 1 avro 81 sent iken şu anda yaklaşık 32 sent daha pahalı durumda bulunuyor.

Normal şartlarda 30 Haziran'da sona ermesi gereken bu indirim, 25 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında alınacak kararla yaz sonuna kadar uzatılacak.

Uzmanlar ve tüketiciler, litre başına 20 sentlik yardımın akaryakıt fiyatlarındaki artışı durdurmada yeterli olmadığını savunuyor.

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