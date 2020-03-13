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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da 15 gün 'olağanüstü hal' ilan edildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.

Şenhan Bolelli   | 13.03.2020
İspanya'da 15 gün 'olağanüstü hal' ilan edildi

Madrid

İspanya Başkanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde 15 gün boyunca "olağanüstü hal" ilan etti.

 

Başbakan Sanchez, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında alınan kararları televizyonda İspanyol halkına açıkladı.

Sanchez, Kral 6. Felipe'yi konu hakkında bilgilendirdiğini hatırlatarak, "Yarın yapılacak olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında imzalanacak kararname ile tüm İspanya'da 15 gün boyunca olağanüstü hal ilan edilmiştir." dedi.

"İspanya'da koronavirüs vakalarının haftaya 10 bine çıkma olasılığı görmezden gelinemez." diyen Sanchez, "Dünya çapında verilen bir savaşta cephenin en ön sırasında yalnızız. Bu mücadele haftalar alacak, çok zor olacak ama bunu aşacağız." diye konuştu.

Sanchez, İspanya'nın Kovid-19 salgını nedeniyle "acil alarm durumunda" olduğunu kaydederek, "vatandaşların korunması için kamu ve özel, sivil ve askeri devletin tüm kaynaklarının seferber edildiğini, bu krize hızlı ve güçlü bir cevap vermeleri gerektiğini" söyledi.

Virüse karşı mücadele için İspanyollara alışkanlıklarını değiştirme çağrısı yapan Sanchez, "mecbur kalınmadıkça seyahat edilmemesi, sokağa çıkılmaması, temizliğe ve hijyene özen gösterilmesi" tavsiyelerinde bulundu.

İspanya'da Kovid-19'un en yaygın görüldüğü Madrid, Bask ve Katalonya özerk bölgelerinde sokakta hayat durma noktasına gelirken, bu bölgelerde tüm bar, restoran, kafeterya ve diskoların yarından itibaren kapatılması kararı alındı.

Ülke genelinde okullar ve üniversitelerin kapalı olduğu İspanya'da, birçok kentte müze, tiyatro, çocuk parkı gibi kalabalık alanlar da kapatıldı. 

İspanyol televizyonları, İtalya'da olduğu gibi "evde kal" sloganıyla sosyal medyada başlatılan kampanyaya geniş yer vermeye başladı. 

Mevcut durumda İspanya'da karantinaya alınan tek bölge, Barselona'ya bağlı olan ve yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı 4 belediye oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son rakamlarda koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 122'ye, vaka sayısı da 4 bin 300'e çıktı. 

İspanya'da muhalefet partileri, koronavirüse karşı alınan önlemlerde hükümeti "eksik ve geç kararlar" almakla suçluyor.

Koronavirüs salgını yüzünden 62 ülke, İspanya'dan gelenlere sınırlarını kapattı.

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