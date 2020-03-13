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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, Koronavirüs

Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 13.03.2020
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Kiev

Ukrayna Sağlık Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Jitomir bölgesinde dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığı bildirildi.

Aile bireylerinin karantinaya alındığı kaydedilen 71 yaşındaki kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

Ukrayna'ya yabancılara giriş yasağı

Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, düzenlediği basın toplantısında, alınan karar gereği iki gün sonra yabancı vatandaşlar için iki hafta süreyle Ukrayna sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

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