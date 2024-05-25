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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya Savunma Bakanı Robles, İsrail'in Gazze'de "gerçek bir soykırım" yaptığını söyledi

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, İsrail'i Gazze'de Filistinlilere karşı "gerçek bir soykırım" yapmakla suçladı.

Şenhan Bolelli  | 25.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
İspanya Savunma Bakanı Robles, İsrail'in Gazze'de "gerçek bir soykırım" yaptığını söyledi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Madrid

İspanya devlet televizyonu RTVE'ye demeç veren Robles, "Gazze'de olup bitenler gerçek bir soykırım." ifadesini kullandı.

İspanya'daki sol koalisyon hükümetinde bu zamana kadar koalisyonun küçük ortağı Sumar ittifakından olan bakanlar İsrail'e sürekli olarak "soykırım" suçlaması yaparken, Robles ile ilk defa koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden (PSOE) bir bakan İsrail'in Gazze'de "soykırım yaptığını" dile getirdi.

Robles açıklamasında ayrıca İspanya hükümetinin 28 Mayıs'ta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, 2014'te Mecliste alınan kararı onaylayarak Filistin devletini resmi olarak tanıyacak olmasıyla ilgili bir soruya, "Filistin devletinin tanınması, barışa yönelik bir taahhüttür, iki devletin bir arada yaşamasına yönelik bir taahhüttür. Bu, İsrail devletine karşı değildir. Saygı duyduğumuz insanlar olan İsraillilere karşı değildir. Bu, Gazze'deki şiddete son verilmesine, barışa yönelik bir taahhüttür." cevabını verdi.

Robles ayrıca "Hepimizin terörle mücadele gibi ortak hedefleri var. Konunun daha diplomatik, daha siyasi boyutu var ama terörle mücadelede hepimiz işin içindeyiz." dedi.

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