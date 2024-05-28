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Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesini değerlendirdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha." ifadesini kullandı.

Şenhan Bolelli  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
İspanya Başbakanı Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesini değerlendirdi

Madrid

Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Az önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile konuştum. Her iki ülkenin haziran ayında Madrid'de düzenleyeceği hükümetler arası zirveyi onunla analiz ettim. İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha. Ayrıca, Filistin devletinin İspanya tarafından tanınması ve şiddete kesin olarak son verecek barış anlaşmasına varılması ihtiyacını da ele aldık."

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