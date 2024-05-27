Dolar
32.15
Euro
34.92
Altın
2,351.08
ETH/USDT
3,934.30
BTC/USDT
70,045.00
BIST 100
10,656.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Almanya’nın başkenti Berlin’de Alexander Meydanı’nda Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı.

Merve Yıldızalp  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Türkiye ile İspanya ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

Görüşmede Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 128. sayısını yayımladı
DMM'den "kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik" belgelerine dair uyarı
Dışişleri Bakanı Fidan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Türk mutfağı "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" sergisiyle tanıtılıyor

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Filistinlilerin kampına yönelik saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü
DEİK Başkanı Olpak: İsrail'e ithalat ve ihracatın durdurulması kararını destekliyoruz

DEİK Başkanı Olpak: İsrail'e ithalat ve ihracatın durdurulması kararını destekliyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet