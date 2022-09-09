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Dünya

İskeçe Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi

Batı Trakya'da, vefat eden İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin yerine İskeçeli ilahiyatçı Mustafa Trampa seçildi.

Ayhan Mehmet   | 09.09.2022
İskeçe Müftülüğüne Mustafa Trampa seçildi

İskeçe

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, düzenlediği basın toplantısında, İskeçe'de bugün yapılan müftü seçiminde halkın desteğinin büyük bölümünü alan Mustafa Trampa'nın, İskeçe'nin seçilmiş Müftüsü unvanına hak kazandığını açıkladı.

Şerif, İskeçe bölgesinde 83 camide Cuma namazı sonrasında el kaldırma usulüyle yapılan oylamaya 7 bin 320 kişinin katıldığını, bunlardan 2 bin 570'inin tercihlerini Mustafa Kamo'dan yana yaptıklarını, 4 bin 750 kişinin Mustafa Trampa'dan yana oy kullandığını söyledi.

Toplantı sonunda düzenlenen kısa törende Mustafa Trampa'ya müftülük cübbesini giydiren Şerif, "Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın, hep birlikte daha güçlü olacağız." dedi.

Müftü Trampa da konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yaparken kendisine destek verenlere teşekkür etti.

İskeçe'nin yeni seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, 1974 yılında İskeçe'ye bağlı Şahin köyünde dünyaya geldi.

İlköğrenimini İskeçe ilinin Şahin köyünde bitiren Trampa, Edirne İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinden mezun oldu.

Trampa, 1998'de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezuniyetinin ardından, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Tasavvuf Felsefesinde doktora yapmaya başladı.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi eski MYK üyesi ve İskeçe İl teşkilatı yönetim kurulu kurucu üyesi Trampa, İskeçe Müftülüğü tarafından yayın hayatına devam eden Kardelen dergisinin editörlük görevini yürütüyor.​​​​​​​

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