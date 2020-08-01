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Dünya

İranlı Sünni din adamından hükümete ayrımcılık eleştirisi

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdulhamid İsmailzehi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi, ülkedeki liyakat sahibi Ehli Sünnet mensubu Müslümanlara hükümette görev vermediği gerekçesiyle eleştirdi.

Ahmet Dursun   | 01.08.2020
İranlı Sünni din adamından hükümete ayrımcılık eleştirisi

Ankara

İran'da Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinin Ehli Sünnet Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsmailzehi dün Kurban Bayramı hutbesinde hükümete eleştiriler yöneltti. 

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülkenin karar alıcı noktalarında Ehli Sünnet mensubu İranlıların görevlendirilmesine karşı olmadığını vurgulayan İsmailzehi, "Anayasa'nın hiçbir yerinde Ehli Sünnet'in bakan, bakan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı olmayacağına dair bir madde bulunmuyor ancak maalesef ülkede liyakat sahibi Ehli Sünnet mensuplarından şimdiye kadar faydalanılmamıştır." dedi.

Hamaney'in kendisine yazdığı mektupta, İranlılar arasında ırk ve mezhep ayrımcılığı yapılmaması yönünde talimat verdiğini aktaran İsmailzehi, "Bu emir neden hükümette uygulanmadı ve etkisi hiçbir yerde görülmedi." diye sordu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Ehli Sünnet mensuplarının rızasını almayı başaramadığını söyleyen İsmailzehi, "Kimseyle kavgamız yok ancak Ehli Sünnet mensuplarının Anayasal haklarına neden riayet edilmediğini sorma hakkına sahibiz." ifadelerini kullandı.

İsmailzehi, iktidar peşinde olmadıklarını yalnızca izzetli ve onurlu bir şekilde İran'a hizmet etmek istediklerini vurguladı.

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