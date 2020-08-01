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Dünya

İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İranlı dünyaca ünlü yönetmen Hüsrev Sinai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ahmet Dursun   | 01.08.2020
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Ankara

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 1999 yılında çektiği "Arus-i Ateş" (Ateşin Gelini) filmiyle tanınan İranlı yönetmen Hüsrev Sinai, 79 yaşında koronavirüs tedavisi gördüğü Tahran'daki Emir Alem Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 

Ateşin Gelini, Yaşasın, Aşk Sokaklarında ve Kan Çölü gibi filmleriyle tanınan Sinai, İran'da 1979'daki devrimden sonra uluslararası ödül kazanan ilk yönetmen olmuştu.

Hüsrev Sinai, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin Sibirya'daki işçi kamplarından serbest bırakıldıktan sonra İran'a göç eden binlerce Polonyalı'nın hikayesinin anlatıldığı "Kayıp Ağıt" filmiyle, 1983 yılında Polonya Cumhuriyeti'nin Üstün Hizmet Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

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