İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Buşehr eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Gunave ilçesi olan deprem, yerel saatle 16.22'de kaydedildi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, ilçeye ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmezken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.