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Dünya

İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyinde 100 ev zarar gördü

İran'ın İsrail'e dün düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyindeki Hod Haşaron kentinde yaklaşık 100 ev zarar gördü.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyinde 100 ev zarar gördü Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs
02.10.2024

İran’dan İsrail’e atılan füzelerin oluşturduğu hasar görüntülendi

İran'ın İsrail'e dün düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyindeki Hod Haşaron kentinde yaklaşık 100 ev zarar gördü.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, Hod Haşaron'da İran'ın saldırıları sebebiyle 100 evin zarar gördüğü, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Bazı evlerde ciddi hasarın meydana geldiği ve onarımının uzun süreceği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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