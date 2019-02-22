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'Büyük Dönüş Yürüyüşü'
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Dünya

İran'dan geniş çaplı deniz tatbikatı

İran ordusu, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanan bölgede geniş çaplı tatbikata başladı

Ahmet Dursun  | 22.02.2019
İran'dan geniş çaplı deniz tatbikatı

Ankara

İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nı da kapsayan bölgede üç günlük geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonuna göre, tatbikata savaş gemileri, denizaltılar, lojistik destek gemileri, "hovercraft" adı verilen hava yastıklı tekneler, keşif uçakları ve helikopterlerin de aralarında olduğu yüzden fazla askeri araç katılıyor.

"Velayet 97" adı verilen tatbikatın Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanan yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsadığı belirtildi.

Üç gün sürecek tatbikatta, elektronik savaş kabiliyetleriyle donatılan yerli üretim Fatih denizaltısı ile Sehend adı verilen savaş gemisinin de ilk kez kullanıldığı kaydedildi.

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