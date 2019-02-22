Pakistan'daki sert kış Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor

Pakistan'da sert kış koşulları mülteci kamplarındaki Afganların hayatını zorlaştırıyor.

Başkent İslamabad'ın dışındaki Afgan Basti isimli kampta yaşayanlar, özellikle derme çatma evler, sağlıksız koşullar, yağmur ve atık sularla bataklığa dönüşmüş yolların hastalıklara neden olduğunu söylüyor.

AA muhabirine konuşan 23 yaşındaki Abdurrahman Abdussamed, kışın gelmesiyle tamamı toprak olan ev ve yolların özellikle çocukların sağlığını tehdit ettiğini kaydetti.

Evlerin altından akan atık sular ile yağmurun evlerin içini ve sokakları bataklığa çevirdiğini söyleyen Abdussamed, "Hem soğuktan hem pislikten hergün çocuklar hasta oluyor. Ulaşım imkanımız ve ilaçlarımız olmadığı için çocuklarımız iyileşemiyor." dedi.

Çocukların çamur içindeki sokaklarda oynadığını ve temiz su bulunmadığı için kampta hastalıkların kolay yayıldığını söyleyen Abdussamed, "Bu yıl kar yağmadığı için seviniyoruz. Çok şükür bu yıl soğuktan ölen olmadı ama ne devletten ne de derneklerden yardım alabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampta yalnızca 100 civarında çocuğun okula gidebildiğini kaydeden Abdussamed, "Çocuklar en yakın okula 1 saat yürüyerek gidebiliyor. Kıyafetleri ve ayakkabıları olmadığı için bazıları kış aylarında okula gidemiyor. Kampı şehre bağlayan yolda da sular biriktiği için bazı günlerde kamptan dışarı çıkmak imkansız hale geliyor." diye konuştu.

2 bini çocuk yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Afgan Basti'de su, kampa kurulan 2 tulumbadan sağlanıyor. Suyun temiz olmadığını söyleyen kamp sakinleri 1979'da kurulan Afgan Basti'nin hala resmi olarak tanınmadığı için sivil toplum kuruluşlarından yardım alamadığını söylüyor.

Kampta elektrik ve atık su sistemi olmadığı gibi evlerden çıkan atık sular, evin altına açılan bir delikten toprak yollara akıyor. Kampta bulunan tek traktör, biçerdöver ve tarladan elde edilen gelir mülteciler arasında paylaştırılıyor.

Kampta hayvan besleyen bazı mülteciler hayvanlarla aynı ortamda kalıyor.

Ülkede hala resmi olarak tanınmadıkları için iş bulmakta ve okula gitmekte güçlük çeken Afganların bir kısmı Urduca dahi bilmiyor.

2,5 milyon Afgan ve Bangladeşli mülteci yaşıyor

Terör ve işgallerden kaçan Afganların sığındığı ülkelerin başında Pakistan geliyor. Afgan sığınmacılar, ülke genelinde kurulan 54 kamp ile varoşlarda yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) verilerine göre, Pakistan'da 1,3 milyon Afgan mülteci yaşıyor. Pakistanlı makamlar ise bu sayının 1,7 milyon olduğunu belirtiyor.

Özellikle ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti ve başkenti Karaçi'deki Bangladeşlilerle bu sayının 2,5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

Vatandaşlık sözü verilmişti

Pakistan Başbakanı İmran Han, eylül ayında yaptığı açıklamada, Afgan ve Bangladeşli mültecilerin Pakistan'da doğan çocuklarına vatandaşlık verileceğini söylemişti.

Bu yolla ülkede yasa dışı olarak kalan mültecilerin yasal hale geleceğini, illegal işlere karışmayacaklarını söyleyen Han'ın bu sözünün üzerine vatandaşlık işlemleri hala başlamadı.

Han'ın açıklaması mültecilerde bazı endişelere neden olmuştu. Çocuklarının vatandaşlık alıp kendilerinin alamayacağını söyleyen mülteciler, ülkeden sınır dışı edildiklerinde çocuklarını da yanlarında götüreceklerini belirtmişti. Bazı mülteciler ise çocuklarının daha iyi bir hayat yaşayacağını düşünerek kararı sevinçle karşılamıştı.