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Dünya

İran'da bir türbeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İran’ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haydar Şahin  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
İran'da bir türbeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Tahran

İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre, Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Tesnim, "terör saldırısı" olarak nitelediği saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran devlet televizyonu ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırganların iki kişi olduğu, söz konusu kişilerin türbenin Mehdi Kapısı'ndan içeri girmeye çalıştığı kaydedildi.

Olayın ardından saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi.

Türbenin kapılarının kapalı olduğu ve güvenlik güçlerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.

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