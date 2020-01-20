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Dünya

İran'da Türkçe kitap basan yayınevi kapatılarak sahibi hapse atıldı

İran'da Türkçe kitaplar yayımlayan TakDerakht Yayınevi ile Türkçe kitaplar satan Endişeyi Nev Kitabevi "yasa dışı kitap" basıp sattıkları gerekçesiyle kapatıldı.

Ekip   | 20.01.2020
İran'da Türkçe kitap basan yayınevi kapatılarak sahibi hapse atıldı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başkent Tahran'da faaliyet gösteren TakDerakht Yayınevi, "yasal olmayan kitaplar basmak" suçlamasıyla süresiz kapatılırken, sahibi İhsan Şükrhudayi de 3 ay önce tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Endişeyi Nev Kitabevine ise "yasa dışı kitap satmak" suçlamasıyla 1 ay kapatma ve 3 bin dolar para cezası verildi.

TakDerakht, İran'da Arap alfabesiyle Türkçe edebiyat, tarih, araştırma ve bilim kitapları yayımlıyor. Endişeyi Nev de Tahran'da Türkçe ve Türklerle ilgili kitaplar satan bir kitabevi olarak biliniyor.

İranlı yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmazken ülkedeki Türk kökenli vatandaşlar, alınan kararın son zamanlarda Türkçeye ve Türklere yönelik baskının bir parçası olduğu eleştirisinde bulunuyor.

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