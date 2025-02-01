Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar yarın da tatil edildi
İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle okullar pazar günü de tatil edildi.
Tahran
Tahran Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler hariç tüm eğitim kademeleri için tatil ilan edildi.
- Tahran’da hava kirliliği "kırmızı" seviyeye çıktı
- İran'da hava kirliliği geçen yıl yaklaşık 50 bin kişinin ölümüne neden oldu
- İran'ın birçok eyaletinde enerji tasarrufu için okullar ve idari kurumlar tatil edildi
Buna göre, eğitimin uzaktan yapılacağı bildirildi.
Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 150 mikrogram/metreküp ölçüldü.
Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle okullar bugün de tatil edilmişti.
Bu oran hava kalitesinin herkes için sağlıksız olduğu anlamına geliyor.
Tahran yakınlarındaki Elburz eyaletinde de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.
Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra kullanılan yakıtın kalitesiz oluşu Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.