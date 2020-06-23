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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artarak 9 bin 863'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 23.06.2020
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 121 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 445 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 863'e, vaka sayısının da 209 bin 970'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 846'sının durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 169 bin 160 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 1 milyon 475 bin 331 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan ve Hürmüzgan'da hastanelerde olan hasta sayısının diğer eyaletlerden fazla olduğunu söyledi.

Huzistan'da ölü sayısının azaldığı bilgisini paylaşan Lari, Fars eyaletinde yatırılan hasta sayısı artarken Kirman, Gülistan, Buşehr ve Hemedan gibi eyaletlerde ise düştüğünü söyledi. Ülke genelinde ise yatırılan hasta sayısında ciddi düşüş olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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