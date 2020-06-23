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Dünya

Yemen'de hükümet güçleriyle GGK arasında çatışmalar yeniden başladı

Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde hükümet güçleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği GGK'ye bağlı milisler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Hamdi Yıldız   | 23.06.2020
Yemen'de hükümet güçleriyle GGK arasında çatışmalar yeniden başladı

Aden

Yemenli bir askeri kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, hükümet güçleri ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinin merkezi Zencibar'a bağlı Şeyh Salim ve Tariyye bölgelerindeki Güney Geçiş Konseyi (GGK) milislerine saldırı düzenledi. 

Çatışmalarda GGK milislerinden biri hayatını kaybederken çok sayıda milis de yaralandı

Kaynağa göre, hükümet güçleri Zencibar'da Tariyye bölgesini ele geçirdi. Çatışmalarda GGK milislerinden bir kişi hayatını kaybederken onlarcası yaralandı.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, her iki taraftaki yaralı ve ölülerin nakli için sabahın erken saatlerinden itibaren ambulanslar sürekli çalıştı.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon, heri iki tarafın talebiyle ateşkes ilan etmişti.

Öte yandan Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın uygulanması için her iki tarafla bir araya gelmeye karar verildiğini duyurdu.

Yemen hükümeti ile GGK arasındaki krizin sonlandırılması amacıyla 5 Kasım 2019'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir anlaşma imzalanmıştı. 

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