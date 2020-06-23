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Dünya

BM'den Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara yaptırım uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) barış anlaşmasını ihlal eden silahlı grupların uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.06.2020
BM'den Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı gruplara yaptırım uyarısı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) barış anlaşmasını ihlal eden silahlı grupların uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Konseyden yapılan açıklamada, OAC'de hükümet ile 14 silahlı grup arasında varılan anlaşmanın uygulanmasında kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada öte yandan, sivilleri hedef alan saldırılar dahil bazı silahlı grupların anlaşmayı ihlal etmesi sert şekilde kınandı.

Açıklamada, bu grupların insan haklarını ve uluslararası hukuku çiğnemekten sorumlu tutulmasının kaçınılmaz olduğu ifade ed, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya kalacakları uyarısı yapıldı.

OAC'deki kriz

Ülkede 2013'te Hristiyan anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

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