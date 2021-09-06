Dolar
8.28
Euro
9.83
Altın
1,823.18
ETH/USDT
3,904.20
BTC/USDT
51,284.00
BIST 100
1,474.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 583 artarak 111 bin 257'ye yükseldi.

Ahmet Dursun   | 06.09.2021
İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ankara

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 bin 579 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 973'ü hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 156 bin 986'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 583 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 111 bin 257 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 628 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Toplam uygulanan aşı miktarı 29 milyon 453 bin dozu geçti

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 620 bin 596 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 832 bin 848 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplam 29 milyon 453 bin 444 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 246 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 144 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 58 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Kovid-19 salgınında korkutan artış devam ediyor
İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Diyaliz hastası yaşlı kadın, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Prof. Dr. Taşbakan: Yoğun bakımdaki Kovid-19 vakalarının neredeyse tamamı aşısız hastalar
Adıyaman'da veli ve öğretmenler için okul bahçelerine aşı standı kuruldu

Benzer haberler

İran, IKBY'de faaliyet gösteren 'terör gruplarını' hedef alabileceğini açıkladı

İran, IKBY'de faaliyet gösteren 'terör gruplarını' hedef alabileceğini açıkladı

İran'da son 24 saatte 583 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Dera Merkezi Komitesi Sözcüsü Masalme, Esed rejiminin ateşkes anlaşmasını bozduğunu söyledi

ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım

ABD'den 4 İranlı istihbarat görevlisine yaptırım

İran DSÖ'nün küresel erişim programı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

İran DSÖ'nün küresel erişim programı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim aldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır

İran Cumhurbaşkanı Reisi: En aktif hükümet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır