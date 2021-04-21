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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 388 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 388 artarak 67 bin 913'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 21.04.2021
İran'da son 24 saatte 388 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 bin 886 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 585'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 311 bin 813'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 388 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 67 bin 913 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 991'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 823 bin 985'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 14 milyon 739 bin 719 oldu.

İran'da toplam 641 bin 202 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 497 bin 418 kişiye aşının ilk dozunun, 143 bin 784 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 641 bin 202 doz aşı uygulandığı açıklandı.

İran hükümetinin 10 Nisan'dan itibaren aldığı 10 günlük kısıtlama kararı 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

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