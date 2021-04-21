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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuşuyor.
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Dünya

Putin: Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenler, buna hiç olmadıkları kadar pişman olacaklar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi.

Ali Cura   | 21.04.2021
Putin: Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenler, buna hiç olmadıkları kadar pişman olacaklar Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

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