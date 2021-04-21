Putin: Rusya'ya karşı kışkırtıcı eylem düzenleyenler, buna hiç olmadıkları kadar pişman olacaklar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi.
Moskova
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