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Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İran’da yeniden yükselişe geçen Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti.

Muhammet Kurşun   | 07.07.2020
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran
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İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti
İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı
Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19’un yeni yayılma alanları haline geldi
Son 24 saatte Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

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