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Dünya

Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'den İsrail'in ilhak planına tepki

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır, İsrail'in işgal altında tutuğu Filistin toprağı Batı Şeria'da ilhak planına tepki gösterdi.

Cüneyt Karadağ   | 07.07.2020
Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün'den İsrail'in ilhak planına tepki

Berlin

Almanya, Fransa, Ürdün ve Mısır tarafından yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarının herhangi bir ilhakının uluslararası hukuku ihlal edeceği ve barış sürecinin temellerini tehlikeye atacağı vurgulandı.

Açıklamada, 1967 sınırları üzerinde tarafların kabul etmediği değişiklikleri kendilerinin de tanımayacağına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, böyle bir hareketin bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi etkileri olacağını ve tam ve adil bir barış elde etme çabalarının önünde büyük bir engel oluşturacağını kabul ediyoruz. Bunun ilerleyen süreçte İsrail ile mevcut ilişkiler üzerinde de bir etkisi olabilir."

Uluslararası hukuka ve BM kararlarına dayanan iki devletli çözüm önerisinin yinelendiği açıklamada, İsrail ve Filistin tarafları arasında müzakerelerin yeniden başlamasının yapıcı bir şekilde desteklendiği belirtildi.





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